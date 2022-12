Ďurianovej ex do väzenia nepôjde! Prečo súd zbavil Doležaja viny a čo odkázal prokuratúre?

Vydýchol si! Vo štvrtok ráno sa pred pezinský Špecializovaný trestný súd postavilo šesť z trinástich obžalovaných v rámci organizovanej zločineckej skupiny, medzi ktorými bol aj expartner moderátorky Marianny Ďurianovej (45) Roman Doležaj (46).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Trnavský podnikateľ dúfa, že sa prokurátor proti nemu neodvolá.

Do posledného momentu sa cítil nevinný a tvrdil, že s výrobou a obchodovaním omamných látok nemá nič spoločné. A, ako sa zdá, hovoril pravdu.

Bývalý priateľ Ďurianovej, s ktorou má syna, mal dlhší čas problémy. Tentoraz mal byť namočený do drogovej činnosti. Polícia v rámci akcie Venal 6 zasahovala v Seredi a Doležaja spolu s ďalšími piatimi kumpánmi obvinila. Špecializovaný trestný súd v Pezinku zasadal viackrát a tentoraz vyniesol nad podnikateľom rozsudok. Doležaj môže po vyše roku a pol opäť pokojne spávať.

„Roman Doležaj nielenže nebol zaradený do žiadnej zločineckej skupiny, ale bolo aj veľmi vytrhnuté to obdobie/čas, ktorý mu bol kladený za vinu. Ak tu nejakí svedkovia aj o ňom vypovedali, tak hovorili o období, ktoré siaha do roku 2000, a predovšetkým si ho spájali s trestnou činnosťou, ktorá bola predmetom iného súdu a inej veci, ‚kamióny‘ - nazvime to tak,“ píše sa v rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.