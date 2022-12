Alagič vyštafírovala syna na potulkách Tatrami: Neprehliadnuteľný Sanel! Týmto upútal pozornosť každého

Moderátorka Jasmina Alagič (33) je šťastnou mamou trojročného Sanela, ktorého vychováva s manželom, raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (45).

Rodinka si momentálne odskočila do zasnežených Tatier, kde si vychutnáva malebnú zimnú krajinu. Jasmina a malý Sanel sa vybrali na prechádzku do lesa, ktorú šťastná mamička okamžite zdokumentovala. Fanúšikom už na prvý pohľad udrel do očí Sanelov outfit, vďaka ktorému bol priam neprehliadnuteľný.

Tatrami sa prechádzal v bunde, v ktorej vyzeral ako malé levíča. Jasmina odpovedala aj na zvedavé otázky sledovateľov a prezradila, akej značky je spomínaná bunda. Tá sa dá zakúpiť na oficiálnej stránke odevnej značky za 199 eur.