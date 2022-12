Weitera nedržia nad vodou len lekári a partnerka Petra: Za záchranu vďačí aj jednej českej legende

Spevák Otto Weiter toho musel za posledné roky uniesť viac než dosť. Všetko sa začalo problémami so srdcom, rok na to odišla jeho milovaná manželka Andrea a akoby toho nebolo málo, od lekárov si vypočul ďalšiu zdrvujúcu diagnózu – rakovinu hrubého čreva. Dnes má za sebou dve neľahké operácie a teší sa zo života po boku priateľky Petry. Tá ho podľa všetkého spoločne s lekármi doslova zachránila, no nielen ona. Nebyť jednej českej legendy, zvládal by celú situáciu omnoho ťažšie.