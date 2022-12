Vianoce u speváka Jaroša budú zaujímavé: Miro, toto všetko si si zavesil na plecia?!

Najkrajšie obdobie roku sa nezadržateľne blíži a tešia sa na neho nielen deti, ale aj my, dospelí. Inak tomu nie je ani v prípade speváka Mira Jaroša, pre ktorého Vianoce odštartovali spoločne s jeho vianočným turné. Ani po ňom však spevák nesedí so založenými rukami, práve naopak! Jaroš prezadil, čo je na Vianoce výhradne v jeho réžii, no aj to, dokedy si užíva vianočnú atmosféru. Tomu neuveríte!