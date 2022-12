Adriana Kučerová o Drličkovi: Ak ide o partnera, operná diva má v jednej veci jasno

Operná diva Adriana Kučerová je mamou dvoch synov, Jonáška a Lukáška, ktorých vychováva s partnerom Matejom Drličkom. O to viac sa tešia na blížiace sa sviatky, ktoré sú s malými deťmi ešte intenzívnejšie. Inak to nie je ani v rodine opernej speváčky a čaro Vianoc prežívajú počas celého adventu. Speváčka poodhalila, ako budú vyzerať Vianoce u nich doma, no reč sa zvrtla aj na okolnosti súvisiace s Matejom Drličkom. Slová, ktoré krásna tmavovláska vyriekla, by chcel počuť nejeden muž.