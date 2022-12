Moderátori šou Pečie celé Slovensko: Z Milana sa stal kráľ na zlatom tróne a Juraj...

Moderátori Juraj Bača (35) a Milan Junior Zimnýkoval (44) bavia divákov v šou verejnoprávnej televízie Pečie celé Slovensko.

Práve známy spíker Junior sa však tentokrát nechal nahovoriť na strelený nápad a obliekol sa priam dobovo. Okamžite sa korunoval za najväčšieho kráľa televíznej kuchyne.



Originalita im rozhodne nechýba. Moderátori známej televíznej šou Pečie celé Slovenko, Juraj Bača a Junior, nás už neraz presvedčili o tom, že kreativite sa medze nekladú. Tentoraz sa však rozhodli, že ju povýšia na trochu iný level a navliekli na seba staré stredoveké róby. Z Milana sa tak razom stal kráľ na zlatom tróne, ktorý vládne kuchyni, a Juraj vyfasoval trochu menšiu šľachtickú rolu v prašivej parochni.

„Celé Slovensko pečie, užite si pokoj,“ adresoval Junior k vianočným sviatkom. „Kadečo človek pozažíva za život, aj takéto absurdnejšie záležitosti, ale keby som sa narodil o pár storočí skôr, určite by som bol barokový pankáč, lebo nosiť hentakú parochňu, to by bolo asi príliš,“ priznal Juraj s úsmevom.