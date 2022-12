Spevák Matěj Vávra bol dlhé roky spájaný so speváčkou Celeste Buckingham, s ktorou tvorili pár viac ako dva roky. Dnes našiel šťastie po boku priateľky Zuzky a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to klape. Matěj však poodhalil, pri čom sa vedia pohádať, no aj to, či Zuzka na Celeste, s ktorou Matěj stále spolupracuje, nežiarli.