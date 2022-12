Koniec Zdeny Studenkovej v SND nemusí byť až tak jednoznačný: Uzavrela herečka tajnú dohodu?!

Nechcú o ňu prísť! Herecká ikona Zdena Studenková (68) sa po vyhrotenej situácii v SND, keď bol z postu generálneho riaditeľa odvolaný Matej Drlička (46), rozhodla pre rázny krok. Po 44 rokoch kariéry podala výpoveď. Ako herečka prezradila pre Nový Čas, aj keď sa jej rozhodnutie rodilo veľmi ťažko, po politickom vplyve stratila motiváciu.

Prvá umelecká scéna sa však Studenkovej vzdať odmieta a podniká všetky kroky pre to, aby o velikánku divadelných dosiek neprišla. Svojou výpoveďou mnohých zaskočila. Obľúbená herečka Zdena Studenková je osobou, ktorá veci nerieši za horúca, ale všetko si do detailu premyslí. Iné východisko však nevidela a za exšéfa SND Drličku sa rozhodla postaviť a svoj druhý domov opustiť.

„Áno, dala som výpoveď. Momentálne mi plynie výpovedná lehota,“ prezradila nedávno Novému Času herečka, ktorú ranilo, keď ministerka kultúry Natália Milanová zakročila a Drličku odvolala z postu. Umelecká inštitúcia si uvedomuje, v akej chúlostivej situácii sa divadlo ocitlo. Je však pripravená pobiť sa za svojich kvalitných ľudí, medzi ktorými je rozhodne aj Studenková.

Po výpovedi dohoda



Divadlo nechce prísť o umelkyňu veľkého mena a o jej zotrvanie v radoch Činohry bojuje zubami-nechtami. V tejto chvíli by to malo vyzerať sľubne. „S pani Zdenou Studenkovou sa vedenie Činohry SND veľmi ľudsky dohodlo na podobách ďalšej spolupráce, pretože nám záleží na tom, aby spolupráca pokračovala, rešpektujúc obojstranné možnosti,“ vyjadrila sa pre Nový Čas tajomníčka SND Izabela Pažítková. Podľa jej slov sa však nové zmluvy na budúci rok ešte nepodpisovali. Nateraz je tak otázne, akým spôsobom bude Zdena fungovať v divadle v budúcnosti a či sa z interného stavu Činohry SND presunie do externého. Nový Čas sa na herečku obrátil, tá však na otázky neodpovedala a drží bobríka mlčanlivosti.