Petra Polnišová prezradila, čo neznáša na mužoch: Po týchto slovách sa vo mne všetko zježilo!

V preferenciách má jasno. Úspešná herečka a producentka Petra Polnišová (46) je šťastne zadaná po boku partnera Juraja Brocka (44). A aj keď teraz žiari od lásky, aj ona má za sebou nevydarené vzťahy. Ako priznala, o mužoch má jasné predstavy.

Polnišová je zamilovaná do svojho partnera Juraja Brocka, ktorý je jej veľkou oporou. Zaľúbenci majú určite veľa spoločného a ich cesty sa prelínajú aj v pracovnej oblasti. Petra však priznáva, čo by na svojej polovičke nezniesla a čo jej na mužoch poriadne vadí.

„Používanie zdrobnenín je pre mňa no go, dovi, dopo, ahoj. Napríklad, ako si sa vyspinkala? Slniečko svieti, urobíme si taký pekný dník,“ rozohnila sa brunetka v podcaste Jau, PS: to bolelo. „Jeden chalan sa mi fakt páčil, no on keď začal, že vieš, boli tam také babenky, tak sa všetko vo mne zježilo. To ja proste nedávam a neviem, prečo som vždy absolútne zaujatá proti zdrobneninám. Príde mi to na chlapoch totálne nesexi,“ priznala.