Ťažké obdobie pre Mokráňovú: Pred rokmi pochovala hokejistu Sajku († 30), teraz ju zas skúša osud!

Fitnesku Luciu Mokráňovú (30) znova skúša osud. Po tragickej smrti priateľa, hokejistu Jozefa Sajku († 30), našla šťastie v náručí podnikateľa Martina Majdáka (42), s ktorým má dcérku Tali (2). Okrem toho, že na začiatku septembra vyviazol z hrozivej autonehody, teraz zápasí s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré si vyžadujú jeho hospitalizáciu.

Aby toho nebolo málo, na nemocničnom lôžku skončila aj samotná Lucia. Známa blondínka je krátko pred Vianocami strachom bez seba. Desí ju zdravotný stav partnera a nekonečné čakanie na verdikt lekárov. „Priatelia moji, určite sa budete pýtať, prečo na fotkách, ktoré budem pridávať, nie je Martin. Je to už vyše mesiaca, čo sa necíti dobre. Na fotení som ešte ani len netušila, aké vážne to bude, preto som mala úsmev od ucha k uchu,“ uviedla.

„Martin má ťažkosti so srdiečkom... Takže už chápete môj smútok v očiach na každej stories, na ktorú ste mi písali. Bol v nemocnici a bolo to veľmi náročné. O tom, čo som prežívala a s akým prístupom som sa stretla, vám porozprávam neskôr... Ja som z toho stresu dostala zápal pľúc a ležím v nemocnici v Hodoníne, Talinka je s mojou mamou, Martin oddychuje a čaká na jedno dôležité vyšetrenie, ktoré bude v utorok. Držte nám palce a ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú,“ dodala.



Už sa o neho raz bála



Jej smútok je silný, pretože v žilinskom podnikateľovi našla to, čo dlho hľadala: „V mojom živote som zatiaľ nemala nikdy muža, ako je Martin. Čakala som naňho celý život. Je to pokorný, slušný človek, na ktorého môžu byť rodičia pyšní,“ chválila svojho partnera, keď sa ich cesty spojili. Začiatkom septembra sa už o neho strachovala, keď havaroval.

Nehoda jej navyše pripomenula smutný rok 2014 a smrť hokejistu Sajku († 30). Martinova sa našťastie skončila celkom dobre. „Vracal sa z Košíc, kde bol na pracovnej ceste. Pršalo a dostal šmyk. Narazil do zvodidiel a potom do auta, ktoré šoférovala nejaká pani,“ opísala vtedy okolnosti nehody. „Išiel našťastie pomalšie, 110 km/h, lebo pršalo. Keby išiel rýchlejšie, nechcem si ani predstaviť, čo by sa stalo,“ dodala vtedy.