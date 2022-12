Mokráňová prežíva obrovské trápenie: Vážne zdravotné problémy partnera! V nemocnici skončila aj ona

Prežíva ťažké chvíle! Fitneska Lucia Mokráňová, ktorá vychováva dvojročnú dcérku Talinku s partnerom Martinom, prehovorila o jednom z najhorších období svojho života, v ktorom sa momentálne nachádza.

Lucia, ktorá je veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach, poslednú dobu nepridáva fotografie so svojim partnerom. Blondínka sa teraz rozhodla fanúšikom vysvetliť skutočný dôvod, prečo je tomu tak. "Určite sa budete pýtať, prečo na fotkách, ktoré vám budem pridávať, nie je Martin. Je to už vyše mesiaca, čo sa necíti dobre. Na fotení (vianočnom fotení s dcérkou, pozn. red.) som ešte ani len netušila ako vážne to bude, preto som mala úsmev od ucha k uchu," začala v úvode bývalá farmárka a priblížila tiež, aké zdravotné problémy trápia jej lásku.

"Martin má ťažkosti so srdiečkom, takže už chápete môj smútok v očiach na každej stories. Bol v nemocnici a bolo to strašne náročné. O tom, čo som prežívala a s akým prístupom som sa stretla, vám porozprávam neskôr," napísala zronená Lucia s tým, že ťažké obdobie, ktoré momentálne prežíva, si vybralo daň aj na jej zdraví.

"Ja som z toho stresu dostala zápal pľúc a ležím v Hodoníne. Talinka je s mojou mamou, Martin oddychuje a čaká na jedno dôležité vyšetrenie, ktoré bude v utorok. Držte nám palce a ďakujem, ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú," zakončila Mokráňová v príspevku. Rodinke držíme palce, nech je opäť čochvíľa všetko v poriadku!