Režisér Juraj Lehotský o vzťahu so slávnym otcom: Teraz si všetko vynahradzujeme

Mať slávneho otca nebolo jednoduché. Svoje by o tom vedel povedať režisér Juraj Lehotský (47), ktorého otcom nie je nik iný ako hudobník a hviezda Modusu Janko Lehotský (75).

Ten v období svojej najväčšej slávy nemal na syna veľa času, keďže bol často na cestách. Dnes je však všetko inak a, ako majster spoza kamery priznal, čas, o ktorý prišli, keď bol malý, si vynahrádzajú dnes dlhými debatami a spoločne strávenými chvíľami.

Juraj Lehotský je skvelý režisér, ktorý stojí za snímkou Plastic Symphony. Tá sa koncom roka predviedla na prestížnom festivale Black Nights Tallinn, kde síce nebol film ocenený, no pre slovenskú kinematografiu je aj toto veľký úspech. Ten majú v rodine Lehotských v krvi, keďže Juraj je synom slávneho speváka Janka Lehotského, ktorý pôsobí ako kapelník skupiny Modus. Popularita si aj v tejto rodine vybrala svoju daň a otec so synom spolu neboli tak často, ako by si priali.

„Pravdaže, v čase, keď bol otec na vrchole slávy a stále s kapelou hrali, bol skutočne skoro každý deň preč. Moje detstvo teda nebolo také, že by sme chodili každý deň napríklad na rybačku. Ostali mi však v pamäti mnohé okamihy, keď sme napríklad išli na víkend na chatu,“ povedal pre Nový Čas Nedeľa Juraj.

Ten síce prišiel o niektoré dôležité momenty otca a syna, no o to viac si teraz obaja užívajú vzájomnú spoločnosť. „Teraz si s otcom všetko vynahradzujeme. O čo menej sme boli spolu v detstve, o to viac času spolu trávime teraz. Aj vďaka tomu, že sme si našli spoločnú aktivitu, že sa hodiny a hodiny prehrabávame v jeho skladbách,“ dodal režisér.