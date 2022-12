Kolárovský po rozchode s priateľkou Nikolou prekvapuje: Veľké rozhodnutie! Dal na slová Nízlovej?

Láske odzvonil koniec! Mladá hudobná hviezda Matúš Kolárovský (22) je opäť single po tom, čo sa rozišiel s priateľkou Nikolou (22). Ak by ste si však mysleli, že rozjašený spevák bude po rozchode behať za babami, opak je pravdou.

Kolárovský si totiž vstúpil do svedomia a na popud matky svojej dcéry prehodnotil priority. Všetok svoj čas chce po novom venovať malej Neuške (1), ktorú má s kolegyňou z brandže Veronikou Nízlovou (36). Tá mu už nejaký čas adresovala, že by sa ich rozkošnej princeznej mohol venovať viac. Vyzerá to tak, že sa twiinska konečne dočkala.

Otcom na sto percent! Mladučký spevák Matúš Kolárovský, ktorý ešte donedávna hviezdil v zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome a je známy aj zo seriálu Pán profesor, si dáva na chvíľu stopku od randenia. Kolotoč televíznych premien, stále víkendové vychádzky za koncertmi po celom Slovensku či zábava s kamarátmi idú teraz do úzadia. To všetko preto, aby umelec mohol konečne čeliť zodpovednosti, ktorá prišla pred rokom narodením jeho dcérky Ney.

„Teraz sa chcem sústrediť na to, kvôli čomu som tu. V prvom rade som foter,“ priznal Matúš v podcaste s Oskim Baramim. Po búrlivom období, keď sám nevedel, kde mu hlava stojí, si nakoniec zrovnal priority. Veľký míľnik v spevákovom živote bol rozchod s priateľkou, po ktorom má oveľa viac času na všetko, čo v živote zanedbával.