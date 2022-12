Andy Kraus nám ukázal každý kúštik svojej rozprávkovej chalúpky: Tu strávime Vianoce!

Niekoľko kilometrov od Myjavy, len kúsok od českých hraníc, našiel Andy Kraus (55) svoj raj na zemi. Známy herec a scenárista kúpil v tomto romantickom kraji starú chalupu, starostlivo ju zrekonštruoval, a tak nečudo, že vždy v piatok sa doslova trasie od nedočkavosti pri predstave nadchádzajúceho víkendu na kopaniciach.

Andymu aj jeho manželke Janke veľmi záležalo na tom, aby chalupa i jej vybavenie pôsobili autenticky a pôvodne. Nečakajte preto žiadnu vilu, ktorá by už z diaľky bila do očí a ohurovala moderným dizajnom či milionárskymi vychytávkami. Čo sa dalo, to zachovali, očistili, prebrúsili, nalakovali a keď to nešlo, snažili sa úpravami či novým nábytkom aspoň zachovať jednotný štýl.

Baví ho kúriť

Prehliadku začneme v kuchyni. „Je to srdce chalupy aj srdce tepla,“ vysvetľuje Andy a spokojne pohladí krásnu pec. „Je pôvodná, bolo ju treba celú rozobrať a kompletne zrekonštruovať. Je obojstranná, vyhrieva kuchyňu aj susednú obývačku a cez komín horné poschodie.“ Práve jej obsluha ho vraj nesmierne baví.

„Zakúriť v nej, starať sa, aby nevyhaslo... Tá prvá polhodinka je náročná, treba ju stále kontrolovať, ale potom to už fičí.“ Aj nábytok všade naokolo pôsobí, akoby tu stál desaťročia, no nie je to celkom tak. „Niečo je robené na mieru šikovnými stolármi, niečo sa nám podarilo kúpiť v klasickom obchode a veľmi radi chodíme na hrad Červený Kameň na burzu starožitností, odkiaľ je veľa vecí. Rôzne to kombinujeme a manželka v tomto naozaj ide do detailov - nič nesmie trčať.“