Mladučká víťazka Talentovej šou: Idú sa o ňu potrhať! S balíkom peňazí má Nikola veľké plány

Desiaty ročník Česko Slovensko má talent má svoju víťazku! Stala sa ňou Nikola Kusendová (16), ktorá očarila porotu aj divákov svojím bezchybným spevom aj perfektnou hrou na gitare. Jemné dievča z dedinky Bošáca získalo rozprávkovú výhru 40-tisíc eur. Čo s ňou urobí?

Študentka banskobystrického konzervatória sa spevu venuje už od detstva. „Celkovo ma hudba baví veľmi dlho, asi od šiestich rokov, keď som na Vianoce dostala hračkárske klávesy, vtedy sa to celé začalo,“ spomína dnes už víťazka našej najväčšej talentovej šou.

Študuje muzikál

Nikola má za sebou aj mnoho detských speváckych súťaží. „Začala som podľa sluchu hrávať aj na klavíri a keď som našla tatovu harmoniku, oprášila som aj tú. A asi pred troma rokmi som začala hrať na gitaru.“ Momentálne študuje v prvom ročníku konzervatória, odbor muzikálové herectvo. Spolužiaci jej v súťaži veľmi držali palce. Plánuje to s nimi na internáte patrične osláviť a priniesť im nejaké dobroty.

Na pódium za ňou hneď po vyhlásení výsledkov prišli rodičia a sestra Hanka. Zdroj: tv joj

„Herectvo milujem, stretám sa pri ňom s mnohými ľuďmi, čo ma veľmi baví. Potom je tam spev, ktorý milujem tiež rovnako ako tanec - mám veľmi rada pohyb. Všetko pekne spolu tvorí muzikálové herectvo a toto som ja, toto by som chcela robiť profesionálne. Uvidíme, či sa mi to podarí. Láka ma aj muzikál, aj popová dráha s gitarou alebo klavírom.“ Nikole sa páči veľa speváčok, ktoré pozorne sleduje a sú jej vzorom. „Chcela by som ísť podobnou cestou ako Andy Loužecká alebo Tamara Kramárová. Vzorov mám, samozrejme, viac, páči sa mi Adele alebo Calum Scott,“ vymenúva svoje idoly.