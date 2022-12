Zápas v ringu v ohrození? Mirgová bojuje so zdravotnými problémami: Ubolená a priotrávená!

Speváčku Dominiku Mirgovú už onedlho čaká boxerský zápas, v ktorom bude čeliť raperke Aless Capparelli v rámci Fight Night Challenge.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Obe speváčky sa na zápas v ringu poctivo pripravujú, pričom samozrejmosťou sú pravidelné tréningy. "Je to pre mňa výzva, motivácia, naučím sa byť disciplinovanejšia. Konečne som prinútená chodiť na tréningy na čas, trénujem skoro každý deň, predtým som bola lenivá a cvičenie som flákala," prezradila Dominika v nedávnom rozhovore pre Nový Čas, čo ju motivovalo k tomu, aby na súboj prikývla.

Krátko pred samotným veľkolepým zápasom však Dominike cestu za jej výzvou skrížili zdravotné problémy, o ktorých prehovorila na sociálnej sieti. „Podľa všetkého som si asi otrávila žalúdok, mám problémy so žalúdkom už od noci. Do toho sa cítim strašne slabá a bolí ma hlava,“ napísala Mirgová, ktorá celý nasledujúci deň preležala v posteli.

„Ja sa proste bojím zvracať, mám z toho fóbiu, tak to radšej držím v sebe. Asi to nie je dobré, že?,“ pýtala sa svojich fanúšikov vystrašená speváčka, ktorej problémy so zdravím narušili tréningový plán. Momentálne je Mirgová len na suchároch a robí všetko pre to, aby mohla opäť naskočiť do tréningového kolotoča.