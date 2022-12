Nvotová, Lasicová a Satinská: Úplné kópie svojich otcov! Tá podoba je neprehliadnuteľná

Na svete by sa hádam nenašlo človeka, ktorý by s úsmevom na tvári nespomínal na herecké a humoristické legendy Milana Lasicu († 81), Jara Filipa († 51) a Júliusa Satinského († 61).

Traja páni nám tu po sebe zanechali nielen skvelé vystúpenia či diela, ale aj krásne a nadané dcéry: Luciu Satinskú (36), spisovateľku Hanu Lasicovú (41) a herečku a hudobníčku Dorotu Nvotovú (40).

Akí otcovia, také dcéry. Už odmala boli Lucia, Hana a Dorota priateľkami, rovnako ako ich otcovia. Toto výnimočné puto im vydržalo až doteraz. Nedávno sa spolu stretli na autoriáde Kolomana Bagalu, kde si vytvorili spomienkovú fotografiu.

„Jedinečná zostava, ktorá sa ešte nikdy spolu neodfotila a možno sa už ani nikdy neodfotí! Čo viac dodať,“ povedala Lasicová. To ešte nevedela, že rovnakú snímku zhotovili pred rokmi aj ich otcovia. „Tú koláž mi neskôr poslal pán Bagala. Naša fotka bola zhotovená skôr a úplnou náhodou to tak vyšlo. On našiel fotku, ktorá korešpodovala s naším zoradením,“ priznala veselá Hanka, ktorá nedávno publikovala rozšírené vydanie knihy o Lasicovi Všetko o mojom otcovi, kde zverejnila úsmevné zápisky a rozhovory s ním.