Dara Rolins prehovorila o bitke v jej dome: Bola v ohrození! Nedvěd muža mlátil hlava-nehlava

Speváčka Dara Rolins (49) žije v strachu. Do jej domu v českej obci Tuchoměřice totiž vnikol tridsaťročný muž, ktorý speváčke pravidelne znepríjemňuje život. Napriek tomu, že incidenty s neznámym mužom už v minulosti riešila polícia, tentoraz sa odvážil zájsť o krok ďalej a vbehol Dare priamo do garáže.

Vydesená speváčka tvrdí, že bolo šťastím, že bol vtedy pri nej priateľ Pavel Nedvěd (50). Ten stalkera mlátil hlava-nehlava a celú vec na mieste riešila polícia, ale aj záchranári.

Takto si chvíle so svojím partnerom doma v Česku rozhodne nepredstavovala. Dara Rolins sa stala terčom dotieravého útočníka, ktorý jej už dlhšiu dobu naháňa strach a prenasleduje ju na každom kroku.

„Uplynulý utorok večer pri vjazde do garáže vnikol do môjho domu cudzí agresívny muž. Podľa mňa skôr blázon, ktorý pri našom dome nebol prvýkrát. Je to ďalší z mojich stalkerov. Bolo to už viackrát, čo sa po našej ulici po večeroch potĺkal, vyzváňal a dobýjal sa k nám do domu. Policajná hliadka bola u nás v minulosti už najmenej dva razy. Naposledy dokonca ohrozoval aj moju Lauru s opatrovateľkou, keď som koncertovala na Slovensku. Ten muž by si zaslúžil, aby ho konečne zatvorili do blázinca,“ povedala Novému Času otrasená speváčka.