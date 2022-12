Milujete tradície tak ako Silvia Kucherenko? Pripravte si vianočné bobáľky! S týmto receptom zabodujete

Modelka Silvia Kucherenko (40) si dá na sviatkoch záležať. Nielen vyzdobený príbytok a darčeky robia Vianoce, dôležité je aj dobré jedlo. A práve v tomto zachováva Silvia tradície. Na Štedrý deň u nich nesmú chýbať vianočné makové bobáľky.

Potrebujeme:

1 kg polohrubej múky

200 g Hery

1 vajce

2ks droždia

2 ČL soli

4 PL kryštálového cukru

6 dcl mlieka

kúsok masla na poliatie

Postup:

V troche vlažného mlieka rozmiešame múku s cukrom. Pridáme rozmrvené droždie a zľahka premiešame. Necháme vykysnúť prikryté na teplom mieste. Do misy nasypeme múku, pridáme štipku soli, rozpustenú Heru a vaječný žĺtok. Prilejeme kvások, vymiesime cesto a necháme vykysnúť na teplom mieste. Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku posypanú múkou. Vytvarujeme do hrubšieho valčeka, ktorý pokrájame na 4 kúsky. Každý kúsok vytvarujeme do valčeka o priemere 1,5-2 cm. Valčeky pokrájame na 1,5-2 cm veľké kúsky a uložíme na plech (môžeme ich predtým vytvarovať v dlaniach do guľočky). Pečieme 15 až 20 minút pri teplote 180°C.

Po upečení bobáľky zalejeme horúcim mliekom, necháme postáť asi minútu, aby zmäkli. Potom prisypeme mak, cukor a rozpustené maslo. Podávame teplé aj nastudeno.