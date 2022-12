Speváčka a herečka Gizka Oňová: Mikuláš bez darčekov? Neexistuje! Ako zvláda predvianočné prípravy?

Plná energie, chuti do života i do práce. Taká je Gizka Oňová (74) aj na prahu decembra a pri príprave mikulášskych darčekov a mnohých slávností, ktoré ju v najbližších dňoch čakajú. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako to všetko zvláda, a tiež si zaspomínala na svoje detské mikulášske zážitky.

Blíži sa Mikuláš, deti sa nevedia dočkať darčekov vo vyleštených čižmičkách. Vy ste si už jeden celkom podarený darček venovali.

Áno, je to moja najnovšia kuchárska kniha, ktorú som pripravila spoločne s mladým kolegom Petrom Vargom. Hovorím, že je to moja posledná kuchárka, ale zasa sa nezastrájam, lebo platí – nikdy nehovor nikdy, tak uvidím, čo prinesie čas. Momentálne som z jej prípravy príjemne unavená, ale zároveň spokojná, že môžem pred sviatkami, aj pred tým mikulášskym, priniesť do našich domácností inšpiráciu do kuchyne aj vďaka nádherným fotografiám Dušana Křístka. Druhý mikulášsky aj narodeninový darček som dostala od manžela – 1. decembra totiž oslavujem narodeniny a daroval mi predčasne wellness pobyt, na ktorom budeme spomínať, ako sme si užívali, keď sme boli sami ešte bez detí.





Máte v rodine všeobecne radi Mikuláša?

Milujeme ho. Odmalička. Inak, u nás sa odjakživa prežíval december slávnostne, oslavujeme všetko. Nemáme síce v rodine ani Mikuláša, ani Luciu, ale to nám nebráni, aby sme prežívali tieto dni slávnostne a pomaly sa prostredníctvom nich pripravovali na samotné Vianoce, ktoré sú vrcholom decembra. Pre mňa príprava a očakávanie niekedy predčia aj samotné sviatky. Vyzdobený byt, scenár, komu čo dáme, kedy sa s kým stretneme, kto príde kedy k nám, kam pôjdeme my s manželom... To všetko sú pre mňa príjemné starosti.



Stíhate to všetko porobiť bez stresu a v pohode?

Rada to plánujem, lebo považujem za nezmysel nakupovať múku, cibuľu, zemiaky, kyslú kapustu a podobné veci na poslednú chvíľu, takže ako som zvyknutá v práci pracovať podľa plánu a scenára, praktizujem to aj doma a vyhnem sa stresu a zhonu. Aj okná sú umyté a záclony opraté – viem, že to nemusí byť, ale je krajšie a lepšie, keď to je. Milujem striedanie vôní Diavy, Okeny so škoricou, lebo správna gazdiná nekončí prácu tri hodiny pred príchodom Ježiška, ale pár dní predtým. Na záver už len varenie, dochucovanie a radosť z príprav, počúvanie kolied a hlavne pohoda.