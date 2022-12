Bezdeda vytiahol starú fotku Piešovej: Majú spoločnú minulosť, teraz predstavili veľkú novinku!

Hovorí sa, že niekedy sú slová zbytočné. No niekedy práve pár milých slov dokáže spraviť veľa. Spevák Tomáš Bezdeda prichádza s novou piesňou – PÁR SLOV - ktorá reflektuje vzťah dvoch ľudí.

„Ak sa pýtate, či tým narážam na vzťah dvoch zaľúbených ľudí, tak nie

úplne. Pokojne to môže platiť pre rodinný či priateľský vzťah, pretože pre každý jeden je komunikácia základ. Viem, je to klišé, no je to tak, a práve o tom je táto pieseň,“ opisuje Tomáš.



Pieseň Pár slov a videoklip vznikli v spolupráci so speváčkou Barborou Piešovou, s ktorou sa stretol, keď mala 16 rokov a spievala v speváckej súťaži v Novákoch - Novácky talent - kde bol Tomáš v porote.

"V živote by som nepovedal, ze raz naspievame vlastnú spoločnú pesničku, čomu sa nesmierne teším, lebo je to talentovaná speváčka, čo potvrdila aj na Nováckom talente, kde právom vyhrala. A bolo to dávno pred Superstar, kde vyhrala tiež," teší sa zo spolupráce Tomáš.

Videoklip, ktorý pieseň kompletne dopĺňa, je natočený v charizmatickom prostredí krásneho kaštieľa „Châteua Gbeľany“ v malej dedinke blízko Žiliny, ktorý dokonalo zvládol naplniť Tomášovu predstavu o peknom jednoduchom videoklipe, na ktoré sme u neho zvyknutí.