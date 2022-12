Lobotka po rozchode s Nízlovou: Vášnivé bozky s brunetkou! Futbalista prichytený s bývalou miss

Opäť zamilovaný?! Po tom, čo Nový Čas informoval, že futbalová hviezda Neapola Stanislav Lobotka (28) urovnal svoj vzťah so speváčkou Danielou Nízlovou (36), s ktorou má dcéru Lindu (2), prekvapuje opäť.

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka a speváčka Daniela Nízlová išli od seba pred rokom a s odstupom týždňov a mesiacov ich spája jediné, a to ich dvojročná princezná Linda. Práve kvôli nej sa obaja snažia fungovať v dobrom duchu a ako priatelia. Čas však plynie a, ako sa nám podarilo zistiť, športovec opäť zalovil v šoubiznisových vodách a zbalil účastníčku Miss Universe.

Nový Čas Stana pristihol v dňoch, keď dovolenkoval na Slovensku a sám čas rozhodne netrávil. Náš fotograf ho pristihol práve v momente, keď bol na odchode z bytu za svojou dcérou Lindou a neznámou brunetkou. Má ísť o dvadsaťosemročnú Banskobystričanku Kristínu Šulovú, ktorá pred šiestimi rokmi získala titul 2. vicemiss na súťaži Miss Universe.





Úspešná kráska

Podľa blízkeho zdroja z prostredia futbalistu spolu dvojica randí už nejaký ten čas. „Stano a Kristína sú spolu už niekoľko týždňov,“ prezradil nám kamarát športovca. A, ako sa zdá, dobrý vzťah udržuje kráska nielen s hráčom Neapola, ale aj s jeho dcérkou Lindou. S tou Stano trávil počas voľna dni aj noci a spoločnosť im robila aj Kristína.

Podľa záberov je jasné, že spolu všetci strávili noc v byte, ktorý je písaný na Stanovu mamu. Misska si malú Lindu niesla v náručí až do auta. Po tom, čo ju spolu so Stanom bezpečne posadili do auta, prišlo aj na vášnivé lúčenie. Kristína, ktorú si mnohí zapamätali ako missku s nezvyčajne malou výškou, len 162 centimetrov, veselo pribehla na stranu vodiča, kde sedel Stano, a vlepila mu sladký bozk na pery.