Vyšetrovanie smrti Godára († 29) v byte herca Durkáča pokračuje: Potvrdí pitva jeho zabitie?!

Čo sa skrýva za záhadnou smrťou? Uplynul týždeň, čo v jednom z bytov na Sibírskej ulici v Prešove našli nehybné telo príležitostného herca Michala Godára († 29), ktorý sa roky schádzal s hosťujúcim hercom SND Martinom Durkáčom.

Po ňom sa od tragédie zľahla zem a k celej veci sa doteraz nevyjadril. Pritom je to práve on, kto by mohol objasniť, čo sa v osudnú noc stalo. Mladý muž mal podľa doterajších informácií prísť na návštevu k Martinovi, následne spadnúť z postele a zlomiť si rebrá, po čom mal jeho život navždy vyhasnúť. Polícia však prípad vyšetruje ako zabitie a už nariadila pitvu.

Išiel len na návštevu, domov sa viac nevrátil. Minulý týždeň v stredu prišiel rodák z Nitry Michal Godár navštíviť svojho dlhoročného priateľa Martina Durkáča do bytu v Prešove, ktorý vlastní Martinova mama. Za zatvorenými dverami v jednom z bytov na piatom poschodí sa však odohralo niečo, čo si dodnes nedokáže nikto vysvetliť, dokonca ani polícia. Muži zákona celú vec riešia ako zabitie a nariadili pitvu.

„Pitva bola vykonaná, ale závery nám zatiaľ neboli doručené. Prešovská polícia vedie trestné stíhanie vo veci zabitia,“ uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Nešťastná udalosť tak aj po vyše siedmich dňoch od smrti príležitostného herca a osvetľovača z bratislavského Divadla Nová scéna zostáva zahalená rúškom tajomstva. S majiteľkou bytu a mamou herca Martina Durkáča, ktorý je v šoubiznisových vodách známy, sa nám do uzávierky spojiť nepodarilo.