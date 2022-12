Šetril ju viac ako 70 rokov: Pozrite, čím pokrstil Horváth knihu o hercovi Františkovi Kovárovi

V stredu večer sa konal krst životopisnej knihy herca Františka Kovára (76). Toto dielo odkrýva umelcovu dušu, jeho zážitky a spomienky. Roly krstného otca sa zhostil ďalší herecký velikán Emil Horváth (77). Ten pokropil vzácne dedičstvo kvapkami slivovice, ktorú si Ferko šetril vyše 70 rokov na špeciálnu príležitosť.

Známe osobnosti na čele s hercom Františkom Kovárom uviedli do života knižku s názvom Jednoducho Ferko, v ktorej novinárka Silvia Lispuchová mapuje jeho zaujímavého momenty zo života. Vždy dobre naladený džentlmen sa netají tým, že čím je starší, tým hlbšie sa ponára do pivnice svojej pamäti. Nikdy však o sebe neprezrádza všetko. „Niektoré veci si strážim, to, čo je zamknuté v trinástej komnate, od toho mám kľúč len ja,“ povedal velikán pre Nový Čas. Pri mapovaní jeho spomienok do knihy mu pomáhala jeho polovička.

„Občas som sa manželky musel pýtať na veci, ktoré sme zažili spolu, či je to naozaj tak, ako si pamätám,“ zasmial sa Kovár. Samotný krst prebehol s veľkou gráciou, pod taktovkou šikovných rúk Emila Horvátha. „Knihu sme pokrstili slivovicou, ktorú dostala ešte moja manželka od svojej starej mamy. Dlhé roky bola zakopaná v zemi a nedávno som si na ňu spomenul,“ dodal František s hrdosťou v hlase.