Evelyn sa vyparila z televíznych obrazoviek! Čo sa s ňou stalo? Moderátorka šla s pravdou von

Eva Evelyn Kramerová (32) priznala, že ju prepadli démoni. Už je to nejaký čas, čo sa doslova vyparila z televíznych obrazoviek, no všetko má svoje dôvody. Evelyn totiž priznala, že počas uplynulých mesiacov bojovala s duševným zdravím. Práve to ju priviedlo až k nepríjemným depresívnym stavom, ktoré vždy usmiatej komičke vzali úsmev z tváre.