Mirgová pred boxerským zápasom: Už nie som dievčatko zo SuperStar! Čo si chce v ringu dokázať Aless?

Dominiku Mirgovú (30) a Aless Capparelli (24) čaká 27. decembra veľký súboj. Speváčky sa totiž rozhodli, že sa proti sebe postavia v boxerskom ringu. Stanú sa tak prvými ženami, ktoré si to vyskúšajú na veľkolepej Fight Night Challenge. Zaujímavé je, že pred rokmi spolu viedli slovnú vojnu a verejne sa očierňovali.

Prečo ste sa rozhodli ísť do takéhoto súboja?

DM: Zaznamenala som, že sa niečo také deje, keď sa začali biť raperi a vtedy som v aute povedala môjmu manažérovi, že by bolo super keby sa začali biť aj ženy, speváčky a raperky. Chcela som, aby sa ukázalo, že aj my vieme byť silné. Zastávam myšlienku, ktorú chcem posúvať ďalej, že tento šport má zostať v ringu, pretože nemám rada bitky na ulici. Nejakým zázrakom mi zhodou náhod asi rok na to zavolal Attila Végh a medzi rečou sa ma spýtal, či by som si nechcela skúsiť fight, na čo som zareagovala, že okamžite. Potom som sa nad tým zamyslela, že to asi nebude také jednoduché. Na chvíľu som mala aj obavy, ale som rada, že som na to kývla. Je to pre mňa výzva, motivácia, naučím sa byť disciplinovanejšia. Konečne som prinútená chodiť na tréningy na čas, trénujem skoro každý deň, predtým som bola lenivá a cvičenie som flákala. Bonusom je, že mám šancu vyrysovať si postavu podľa mojich predstáv.

AP: Milujem byť pod tlakom a chcem sa naučiť prekonávať hranice samej seba až na takýto maximálny level.





Jemná žena a box, ide to vôbec dokopy?

DM: Tento mesiac budem mať 31 rokov, z dievčatka zo SuperStar som už vyrástla a snažila som sa v sebe nájsť ženskosť, aby ma tak brali už aj ľudia. Nepoznajú ma ako Dominiku Mirgovú, ktorá vyrastala na sídlisku v Trnave, kedy som bola ako chlapec, nosila som široké veci a mala som v sebe určitú špinavosť. Vo fitku mi tiež hovoria, aby som to ukázala, snažím sa to v sebe prebudiť a verím, že to príde. Mám v sebe bojového ducha a budem sa z toho snažiť vymačkať čo najviac.

AP: Nech sa hlavne muži, ktorým sa to nepozdáva, pozrú na to z pohľadu, že doma niektoré ženy samy sťahujú nábytok, montujú ho... Všetko sú to náročné veci, ktoré musíme proste zvládnuť. Myslím si, že ak žena zvládne pôrod, tak zvládne aj dvanásťminútový zápas.



