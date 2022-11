Cibulková nebude rodiť na Slovensku! Prezradila detaily i veľké poučenie z prvého tehotenstva

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (33) v septembri oznámila sladkú novinku. Pod srdcom nosí druhé dieťa, ktoré čaká s manželom Michalom Navarom (37). K synovi Jakubkovi (2) tak už o pár mesiacov pribudne súrodenec. Dominika prezradila detaily o veľkom dni i o tom, čomu sa snaží počas druhého tehotenstva vyvarovať.

Cibulková sa pomaly zaguľacuje a o pár mesiacov z nej bude dvojnásobná mama. Ako prezradila, zatiaľ sa cíti dobre, a to i vďaka tomu, že sa snaží vyvarovať chýb z prvého tehotenstva. "Poučila som sa pri prvom neaktívnom tehotenstve, (v ktorom som sa tiež cítila super, ale po bolo ťažké dostať sa do formy), že pohyb je veľmi dôležitý a neokašlete to žiadnymi diétami," napísala na sociálnej sieti Cibulková, ktorej šport bol kedysi každodennou súčasťou života.