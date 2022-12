Kovár o prvom stretnutí so Studenkovou: Bola neprehliadnuteľná! Po jeho slovách sa bude Zdena usmievať

Herečka Zdena Studenková je povestná svojim kulinárskym umením, ktoré pretavila aj do ďalšej úspešnej kuchárskej knihy s príznačným názvom Aj varenie je umenie. Na krste knižky nechýbal ani dlhoročný kolega a priateľ František Kovár, ktorý na obľúbenú herečku nešetril slovami chvály. Zaspomínal si dokonca aj na ich prvé stretnutie, aj na to, aká bola herecká diva vo svojich začiatkoch. To musíte počuť!