Zuzana Vačková sa netají tým, že Vianoce miluje: Herečka advent odštartovala vo veľkom štýle!

Herečka Zuzana Vačková (53) je už vo vianočnej nálade. Sviatky plné pohody sú za rohom a vždy dobre naladená umelkyňa sa ich už nevie dočkať. A tak hneď po tom, čo odbila prvá vianočná nedeľa, Zuzanu zasiahla vianočná horúčka.

V tento deň premenila svoj dom na hotový gýč a ukončila ho slávnostnou večerou a poriadnym prípitkom. Vačková má tak trochu úchylku na všetko, čo sa ligoce. Napriek tomu, že už jej po dome nebehajú tí najmenší, ktorí sú po Vianociach hladní najviac, najkrajšie sviatky roka berie veľmi vážne. „Tento rok som si povedala, že chcem mať dom krásny od prvej adventnej nedele,“ priznala Zuzana.

Vianočný ošiaľ ju tak zasiahol už koncom novembra a okrem vyzdobeného príbytku ukázala prvú horiacu sviecu na adventnom venci. „Vianoce u nás sú trochu gýč, ale milujem to! Nielen kvôli deťom, ale aj kvôli sebe,“ dodala. Tento čarovný deň dotiahla do úplnej dokonalosti výbornou večerou a pohárikom dobrej brandy, s ktorou si pripila so svojím milovaným otcom, ktorý s ňou žije.

