Simona Salátová chrlí na fanúšikov jednu novinku za druhou: Komička má veľký dôvod na radosť!

Komička Simona Salátová (28), ktorá nedávno šantila v šou Tvoja tvár znie povedome, to v živote nemala jednoduché. Vypracovala sa však vlastnými silami a rozbehla úspešnú kariéru. Šťastná je aj v súkromnom živote a radosť jej robí nielen jej synček Damián (6), ale aj jej nastávajúci, komik Joe Trendy (34).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Práve on ju požiadal toto leto na dovolenke o ruku. No zaľúbenci sa rozhodli okrem svadby urobiť ďalšie dôležité rozhodnutie. Zadovážili si spoločné bývanie. Simona Salátová sa musela popasovať s rôznymi náročnými prekážkami. Najprv zažila domáce násilie, potom neúspešné manželstvo a nakoniec jej skrachovalo aj podnikanie. No nevzdávala sa a nakoniec sa všetko zlé obrátilo na dobré a dnes žiari šťastím. Je zasnúbená s komikom Joeom Trendym a je hrdou mamou synčeka Damiána. Zaľúbenci cítili, že sa treba posunúť ďalej a vyletieť z prenajatého bytu.

„Rozhodli sme sa aj s partnerom a ostávame v srdci Bratislavy. Povedali sme si, že už sme dlho v podnájme a ja, čo som v Bratislave 3 roky, tak som len v podnájmoch,“ uviedla pre Nový Čas komička, ktorá si s partnerom kúpila ich prvé spoločné bývanie.

„Ešte sme chytili tú poslednú vlnu, čo sa to vôbec dalo, lebo ako umelci to máme dosť ťažké, čo sa týka dokazovania banke, že budeme to vedieť splácať. Takže sa nám to podarilo a kúpili sme bytík od staršieho manželského páru, ktorý je v pôvodnom stave, ale krásne na nás dýchal atmosférou,“ dodala Simona, ktorá má z bytu obrovskú radosť.

Čaká ich rekonštrukcia



Simonin byt si ešte vyžiada veľa práce. Neboja sa však toho. „Čaká nás ťažká rekonštrukcia, na čo sa veľmi tešíme. Ale keďže sme nastavení od začiatku, že to bude náročné, tak to berieme s humorom. A máme super firmu, ktorá sa snaží nás odbremeniť od veľa starostí a tešíme sa na to, že možno tak za 4 mesiace by to mohlo byť hotové. Je tam viacero opráv, ale bude to určite super a tešíme sa,“ dodala s radosťou v hlase Salátová.