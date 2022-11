Slávik po veľkom finále ČSMT rapídne mení rétoriku: Zo znechuteného porotcu najväčší fanúšik?!

Nebol vo svojej koži?! Súdiac podľa skúpych slov a znudeného výrazu si Jaro Slávik (48), známy kritik a lovec talentov, finále Česko Slovensko má talent až tak neužíval.

Okrem nezvyčajného imidžu, ktorým mnohých zaskočil, si v sále pustil ústa na špacír na účet už tak dosť vystresovaných súťažiacich. Aby toho nebolo málo, počas celého večera nenápadne poťahoval zo svojej elektronickej cigarety a po vyhlásení víťazky Nikoly Kusendovej (16) sa vyparil rýchlejšie ako voda z hrnca.

Známy porotca Jaro Slávik si finálový večer šou Česko Slovensko má talent, zdá sa, veľmi neužíval. Zatiaľ čo ostatní porotcovia sedeli počas reklamných prestávok na svojich miestach a fotili sa s divákmi v sále, Slávik sa väčšinou vyparil. A keď náhodou zostal, chvíle si krátil fajčením elektronickej cigarety. Pri prvých vystúpeniach svoje názory držal Jaro ešte ako tak na uzde, no potom sa rozbehol, aj keď viacero vystúpení skoro vôbec nekomentoval.

Zvozil vystúpenie Opery Trio zložené z učiteliek: „Výborne ste to poňali, ale skladba bola silnejšia ako výkon.“ Pokračoval však aj u speváka Alexa Riga: „Stal sa zázrak a on to vedel uspievať a ľuďom sa to páčilo a moderátori mu dali zlatý buzzer. Ja dávam ruky od toho. Nemám žiadne očakávania. Nechcem mu krivdiť, nechcem mu zbytočne držať palce.“