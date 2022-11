Komik Samo Trnka si na Vianoce nepotrpí: Stres a minuté peniaze! Čo kupuje rodine pod stromček?

Sama Trnku humor sprevádza celým jeho životom. Stand-up komik a herec, ktorý je známy najmä zo seriálu Pán profesor, však nemá vždy dôvod na úsmev. Vytráca sa najmä v predvianočnom období, ktorý mu každoročne pripomína krehkosť života.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Vianoce sa mnohým ľuďom spájajú nie len s pokojom ale aj s obrovským zhonom. Samo Trnka nie je výnimkou, pretože Vianoce pre neho znamenajú zbytočný stres a minuté peniaze. ,,Ale deti to majú radi a manželka na tom trvá, tak sa prispôsobím,“ priznal s úsmevom s tým, že darčeky nezvykne kupovať v predstihu: ,,Obvykle nakupujem dva dni predtým, nabehnem do nákupného centra a vybavím to šupom. Žijeme požehnanú dobu, všetci už majú všetko, a tak rodine kupujeme hlavne knihy. Tých nie je nikdy dosť,“ hovorí herec, ktorý má už jedny Vianoce tento rok za sebou. Užil si ich v predstihu pri natáčaní vianočného špeciálu Pána profesora, ktorý Markíza odvysiela už tento utorok o 20:30.



Vianoce v znamení spomienok

Svoje Vianoce si Samo nevie predstaviť bez stromčeka, ktorý je preňho najväčším symbolom tohto obdobia: ,,Neprekáža mi ani umelý, ani maličký, ani krivá metlička, ba ani trs čečiny. Všetko ostatné má človek aj inokedy v roku, ale toto nie,“ dodáva. A čo vianočné jedlá? Z tých si zvyčajne nevie vybrať. Miluje všetky chody od kapustnice, až po šalát: ,,Ak by som si mal pod hrozbou smrti vybrať iba jeden chod, tak beriem našu hutnú kapustnicu s klobásou, bravčovým a sušenými hríbmi. Nič nesymbolizuje hojnosť Vianoc tak, ako tento pokrm,“ hovorí herec, ktorému sa však najkrajšie sviatky v roku spájajú aj s udalosťou, ktorá mu pripomína pominuteľnosť života: ,,Deň pred Vianocami by oslávil môj spolužiak zo základnej školy Branko narodeniny. Toho roku 42. Žiaľ, umrel veľmi mladý. Mali sme ho v triede veľmi radi, preto sa so spolužiakmi zvykneme zísť v predvianočnom čase pri jeho hrobe a spomíname naňho. V prítmí cintorína sa pozriem do tváre večnosti, ktorá mi pripomenie, že život je krehký a treba si ho vážiť. Až v tej chvíli sa pre mňa začínajú Vianoce,“ dodal na záver.