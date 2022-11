Spomienky na známu herečku Vilmu Jamnickú († 101) očami jej synovca: Bola naivná aj šetrná!

Až do konca jej dní. Pán Miroslav Dudáš (81) je synovcom známej herečky a astrologičky Vilmy Jamnickej († 101). Na sklonku jej života sa o svoju milovanú tetu staral vo dne aj v noci, hoci posledné mesiace strávila v seniorskom centre.

Teraz predáva správu o nej celému svetu. Pre Nový Čas Nedeľa porozprával o tom, aká bola, akú mala povahu skrze jeho optiku. Každá karta má dve strany. O tom rozpráva aj Miroslav Dudáš, ktorý dobre vie, že napriek tomu, že si Vilma Jamnická († 101) svoje financie strážila ako oko v hlave, niekedy sa nechala ľahko prekabátiť. Napriek tomu si vždy bola istá svojimi činmi.

„Keď očakávala návštevu, poslala ma kúpiť dve grilované kurence. Dala mi dvesto korún. Hovorím jej, teta, to je veľa, dve kurence stoja maximálne 70 korún! A ona na to: „Nech to na pořádku!“ To boli chvíle, keď ani jej najbližší nevedeli, čo majú povedať. Dudáš si však spomína aj na to, že milovaná teta mala aj iné výstrelky, nad ktorými sa zastavuje rozum.

„Do svojej rodnej obce bola ochotná cestovať celých trinásť hodín osobným vlakom, než aby si priplatila za rýchlik, ktorému to trvalo päť hodín,“ priznal s úsmevom na tvári. Pri predstave, že sa Vilma trmácala cez celú republiku, aby ušetrila zopár korún, mu bolo do smiechu.