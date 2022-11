Lieta na obláčiku šťastia! Zaláskovaná Maca Zábranská s Dvořákom: Fotka plná lásky

Slovenská moderátorka a herečka Martina Maca Zábranská už niekoľko mesiacov lieta na obláčiku šťastia. Dôvodom je jej vzťah s českou hereckou hviezdou Jiřím Dvořákom (55), ktorý je od nej síce podstatne starší, ale dvojici to problém rozhodne nerobí.

Aj keď žijú každý v inom štáte, čas na seba si vždy nájdu a spoločne si neraz užívajú romantiku ako vystrihnutú z filmu. Zábranská sa zviditeľnila len nedávno, keď jej televízia Markíza uhrala lukratívne moderátorské miestočko v tanečnej šou Let’s Dance. Svoju veľkú prvotinu v live prenosoch zvládla s menšími zakopnutiami, ale aj tak sa jej začali ponuky len tak hrnúť.

Najnovšie hviezdi v rozprávke Zakliata jaskyňa a Markíza s ňou, podľa našich informácií, podpísala zmluvu na výrobu ďalšieho seriálu. Tak ako jej to dobre klape v práci, tak jej to klape aj v súkromnom živote. Tam ju zohrieva v náručí český herec Dvořák, do ktorého sa Maca podľa vlastných slov zakukala už vo svojich sladkých 18 rokoch.

Zaľúbená až po uši teraz trávi svoj voľný čas po jeho boku a častokrát za ním cestuje do Česka. Inak to nebolo ani teraz, keď sa dvojica vybrala na potulky po českých Valticiach a blízkom okolí. Dvojica sa ubytovala v luxusnom chateau a dopriala si aj gurmánsku večeru. „Na potulkách Hlohovcom, ale tým českým. A je tu fakt hezky,“ napísala Maca k záberom, na ktorých jej často pózoval aj Dvořák.