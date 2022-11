Majeskému prerastá babinec doma cez hlavu: Únik od svojich lások! Kde sa herec uchyľuje?

Herec Marek Majeský (50) počas svojho života stvárnil už mnoho rôznych postáv. Doma má však hlavnú rolu len jednu. Je otcom dvoch rozkošných dcérok Emky a Hanky, ktoré vychováva s manželkou Janou (40).

Život s tromi dievčatami je krásny, no občas mu dajú riadne zabrať, a, ako priznáva, mužský svet sa mu akosi vzďaľuje. A práve preto si vymyslel „kulehu“, ako sa doň občas opäť vrátiť. Pre Mareka Majeského je rodina hlavnou prioritou. Život so samými ženami na ňom však zanecháva stopu. „Svoj mužský svet chodím hľadať do nášho malého záhradného domčeka, kam utekám, aby som mohol byť sám so sebou,“ prezradil Majeský v rozhovore Rádia Expres.

Herec je otcom na plný úväzok, to si však občas vyberie svoju daň. „Tam si chodím vyčistiť hlavu, lebo doma, medzi mojimi dievčatami, na to veľa priestoru nie je,“ dodal. Jeho dámy však s ním majú zábavy vyše hlavy. Marek má totiž na svoje princezné veľkú slabosť a dá sa nahovoriť doslova na hocičo. „Raz som otváral dvere poslíčkovi s pizzou celý domaľovaný a vo vlasoch som mal sponky. Bol som ako princezná,“ zasmial sa pri spomienke na milý zážitok Majeský.