Ján Ďurovčík o úspešnom muzikáli Vyznanie: Toto sme naozaj nečakali, priznáva režisér

Patrí k našim najúspešnejším režisérom a choreografom! Ján Ďurovčík (51) nedávno odpremiéroval svoj nový muzikál Vyznanie s hitmi skupiny modus, ktorý zožal obrovský úspech. Ako vlastne takýto muzikál vzniká, čo sa deje na konkurze a je Ďurovčík rovnako prísny na svoju manželku Barboru (27) ako na ostatných hercov?

Nedávno ste odpremiérovali muzikál Vyznanie. Kedy vznikla myšlienka urobiť takýto projekt s hitmi skupiny Modus?

Úplne prvotná myšlienka prišla od Kamila Peteraja po veľmi úspešnej premiére muzikálu Atlantída s Mekym Žbirkom. Kamil povedal, že teraz je na rade Vyznanie, na čo som mu odpovedal, že súhlasím, ale musí prísť nápad. Na ten sa však čakalo niekoľko rokov. Vyznanie sme plánovali na začiatku pandémie, takže to už bude vyše troch rokov. Vtedy vznikol nápad, ako to urobiť. Hneď nato som sa spojil s Jankom Lehotským a ten bol nadšený. Povedal som mu, že na tom začnem pracovať, ale prišla korona a my sme nestačili odpremiérovať ani muzikál Voda a krv nad vodou, tak sa čakalo. Potom to však už išlo veľmi rýchlo, pretože keď máte nápad, tak sa už všetko dá.

Premiéra dopadla veľmi úspešne s obrovským standing ovation...

Toto sme naozaj nečakali. Hlavne preto, že sme už stratili odstup, keďže skúšame bez divákov. Vtedy na chvíľočku sem-tam prestanete veriť, ale potom to bolo o to silnejšie.

Boli by ste rád keby videla muzikál aj Marika Gombitová?

Určite by bolo pre nás obrovskou cťou, ak by prišla, ale väčšou cťou by bolo, ak by sa jej to páčilo. Ctím si autorov Janka a Kamila, Marika je fenomenálna interpretka. Budeme veľmi šťastní, ak to uvidí, dvere má stále otvorené.

Ako ste vlastne vyberali pesničky? Modus je legenda, ktorá má na svojom konte nespočetné množstvo hitov...

Pri týchto hit muzikáloch to vzniká v podstate stále rovnako, ale jeden menovateľ je vždy spoločný - nedá sa to robiť na objednávku. Mám muzikál s hitmi Elánu, Petra Nagya, v tomto som dinosaurus v tom zmysle, že starú slovenskú populárnu hudbu nekonečne zbožňujem a v podstate viem osemdesiat percent tejto tvorby zaspievať. Asi sa to nedá robiť bez toho, aby ste to poznali, lebo by ste museli počúvať „tony“ hudby. Keď viete, o čom sú pesničky ako Mená lodí stratených, Karty sú už rozdané, máte to v hlave a nemusíte to hľadať.

Keď potom rozmýšľate o scenári, niečo vám skrátka docvakne, proste sa vám to celé spojí a na každý hit mi naskočí hneď päť situácií. Poviem príklad, keď som počul pesničku Kaskadér, hneď som si predstavil, ako som videl v správach reportáž o tom, ako sa v Prahe zabávali mafiáni, ktorí dávali bezdomovcom peniaze za to, že pôjdu v protismere po Nuselskom moste... Potom už len hľadám ďalšie pesničky, ktoré dotvoria nejakú situáciu. Gro príbehu mi však naskakuje okamžite.