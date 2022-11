Jana Kirschner po rokoch vyrukovala so zarážajúcim priznaním: Podvádzala som!

Tichá voda brehy myje. O tom vie svoje aj známa speváčka Jana Kirschner (43), ktorá pendluje medzi Veľkou Britániou a Slovenskom. Popri hudobnej kariére sa však stará aj o svoje dve dcéry Matildu (11) a Yolanu (7).

Tie už pomaly dosahujú vek, keď prichádzajú do puberty a začínajú vystrájať. Hrdá mamina im to však nemá za zlé, pretože sama dobre vie, že ona tiež nebola najvzornejším dieťaťom. Bola to riadna rebelka. Speváčka Jana Kirschner žije pre hudbu a svoju rodinu. Stredobodom vesmíru sú pre ňu jej dve dcéry, ktoré sú už vo veku, keď začínajú mame skákať po hlave.

„Minule mi Matilda povedala, že ak by mala len dve mozgové bunky, tak by stále mala viac ako ja,“ priznala so smiechom Jana v Teleráne. Vrásky na čele jej to však nerobí. Sama dobre vie, že aj ona bola kedysi pekný kvietok. „Môj muž je rebel a o mne by mohlo rozprávať niekoľko profesorov z martinského gymnázia. Doteraz podľa mňa o tom idú historky,“ komentovala brunetka.

Napriek tomu, že by mnohí čakali, že bola ukážkovou žiačkou so samými jednotkami, je pravda niekde úplne inde. Svojim spolužiakom totiž dávala pečiatky. „Mala som trojku zo správania, a to kvôli pečiatkam od lekára,“ šokovala Jana. Dlhý čas jej tento podvod prechádzal, no nakoniec ju odhalil jeden z učiteľov, a to veľmi kurióznym spôsobom.

„Raz mi profesor povedal, že toto nepísal doktor, ale že to ja, lebo ten lekár je už dávno mŕtvy,“ smiala sa. Napriek tomu ju však dodnes na škole majú radi. „Veľakrát som počula ohlasy, že keby sme mali viac takých študentov, ako bola tá Kirschnerová,“ priznala hrdo.