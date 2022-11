Na veľkolepej premiére nechýbala žiadna známa tvár: Peter Batthyany ukázal novú známosť

Každý chlap ju vidí inak! V stredu večer sa v jednom z bratislavských kín rozsvietili reflektory, rozprestrel červený koberec a premiéra filmu Superžena sa mohla začať. A teda rozhodne sa bolo na čo pozerať.

Vo filme režiséra Karola Vosátka (57) dostalo šesť mužov úlohu, a to napísať poviedku na tému Ako si predstavuješ superženu. Chlapi básnili o dievčatách a dámach, no má to jeden háčik. Každý si vysníval inú kočku so všetkými jej za a proti. Do rolí superžien sa pasovali herečky Diana Mórová (52), Zuzana Kubovčíková Šebová (40), Mirka Galis Partlová (37), Tatiana Dyková (44), Zuzana Porubjaková (37) a Renáta Ryníková (40), ktoré publikum očarili.

To, ako sa známe herečky zhostili svojich úloh, si prišli s pukancami a so sladkým nápojom v rukách a v dobrej nálade vychutnať okrem širokej verejnosti tiež kolegovci z umeleckého sveta, ktorí sa zhodli na tom, že konečne ide o slovenskú komédiu, na ktorej sa dá schuti zasmiať. „Tá túžba natočiť niečo dobré bola veľká. Ľudia sa pobavia, čo je zámer, a zistia, kto je superžena!“ prezradila Novému Času Dyková.