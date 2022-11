Neúspech Mareka Fašianga v Let's Dance strieda ďalšia šou: Skončí už Markíza tú nudu a trápenie?!

Zmráka sa nad jeho teplým miestočkom? Herec Marek Fašiang (37) sa stal v poradí tretím moderátorom reality show Farma. Po ohlásení prvého muža v tejto pozícii sa však z neho obľúbenec fanúšikov nestal.

Diváci ho nazývajú nudným a od začiatku volajú po jeho výmene. On sa však na svojom poste drží a šou privedie až do finále, ktoré bude v polovici decembra. Podľa informácií Nového Času by to však mala byť jeho prvá a zároveň aj posledná moderátorská prácička na tomto projekte.

Fašiang, ktorého preslávili Oteckovia, sa u divákov ako moderátor Farmy neosvedčil. Hneď po tom, čo sa objavil na obrazovkách Markízy v rokmi divácky obľúbenej šou, mnohí vnímali jeho moderovanie ako nezáživné a slabé. Niektorí verní diváci dokonca práve kvôli Fašiangovi prestali program sledovať. „Nemastný-neslaný,“ také boli slová, ktoré sa u fanúšikov opakovali najčastejšie. „Prečo musí Markíza všetko kaziť? Katastrofa, ani v najhoršom sne nie tohto,“ zaznievala ďalšia kritika.