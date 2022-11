Herečka Lucia Hurajová je mamou troch detí a tak jej nuda rozhodne nehrozí. Napriek tomu sa jej podarilo skĺbiť s rodinou aj prácu, no herečka otvorene priznáva, že nebyť jej rodiny, nemohla by v kariére pokračovať. Jej diár však praská vo švíkoch a Lucia účinkuje nielen na divadelných doskách, no ide doslova zo seriálu do seriálu. A hoci svoju prácu miluje, slovami o tom, či by chcela aby nejaké z detí išlo v jej šľapajách viac než prekvapila!