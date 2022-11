Kaliho manželka musí zúriť, reper sa najprv ospravedlnil a potom: To nie je z mojej hlavy!

Keď sa toto Kaliho (39) manželka Alica dozvedela, zrejme nebola nadšená. Takýto prešľap mu však určite odpustí...

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kali má srdce skutočne zo zlata. Rodina je pre neho všetkým a dokázal to aj teraz. Vo večerných hodinách pridal šťastný otec na sociálnu sieť spoločný záber so svojou dcérou Nelkou. Na tom by však nebolo nič zvláštne, pokiaľ by známy hudobník neprezradil, že porušuje pravidlá, ktoré zadala mama Alica.

Reper zverejnil fotografiu, kde jeho dcérka neskoro večer do seba tlačí sladkú pochúťku, ktorú pani manželka podľa Kaliho slov nedovolila malej jesť. "Mama zakázala pribináčik, ale mama zaspala. Chcel by som sa ospravedlniť za podkopávanie autority, ale chápeš… bohvie, dokedy tu budem," napísal s usmievajúcim sa smajlíkom hrdý otec, ktorý si s dcérkou užíva každú možnú chvíľu.

Ako hudobník prezradil, malá Nelka sama tatina požiadala, aby si spravili spolu fotku. "Toto sedenie o 21:00 pod kuchynskou linkou z mojej hlavy neni, ale deje sa to často," dodal Kali, ktorého malá nezbednica určite nemusela dlho presviedčať, aby si mohla dať svoju obľúbenú maškrtu aj neskoro večer, keď to mama nevidí.