Známeho šéfkuchára čaká po búrlivom rozchode náročná skúška: Svojej novej láske povedal zbohom!

Známy šéfkuchár Martin Záhumenský (41) už pred pár mesiacmi zahorel láskou ku krásnej Kitti, ktorá pracuje na estetickej klinike. Martin dokonca tvrdí, že v blondínke našiel životnú partnerku. Teraz ich však čaká veľká vzťahová výzva.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Záhumenský sa totiž rozhodol nasledovať svoj sen, ktorý sa mu konečne podarí splniť. Má to však veľký háčik. Šéfkuchár Martin Záhumenský po búrlivom rozchode s bývalou manželkou Zdenkou nezostal dlho sám. Prešlo pár mesiacov a svetu predstavil novú lásku svojho života, pri ktorej mu opäť zaiskrili oči. Všetko bolo ako v rozprávke, až pokým nenastal v ich vzťahu zvrat. Zaľúbený pár totiž čaká odlúčenie.

Zatiaľ čo Martin ide za životnou príležitosťou na opačnú stranu Slovenska, jeho milá ostáva pracovať v Bratislave. „Prišiel čas odlúčenia a aj ty, láska moja, si ma naučila, že všetko v živote má ten správny čas. Zostávam tu, aj keď na opačnej strane Slovenska, no konečne je tu môj životný projekt, na ktorý sa nesmierne teším,“ napísal šéfkuchár, ktorý si ide za svojím snom. „Bude to na východe a bude to veľké,“ povedal Novému Času. To, či ich láska vydrží aj nápor diaľky, sa teda uvidí.