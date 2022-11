Najsexi slovenská herečka otvorene o citlivej téme: Kráska s ohnivou hrivou to nemá jednoduché

Ani po 40-ke svoj domov stále nenašla! Rodáčka z Fiľakova Éva Vica Kerekes (41) je slovenská herečka maďarskej národnosti. V našich končinách je známa pre svoj temperament a sexi úlohy, ktoré stvárnila vo filmoch Indián, Snúbenec alebo milenec? či Anjel Pána 2.

O herečku sa roky filmári bijú, a to hneď v troch krajinách. A práve to stojí za tým, že sa nikde necíti byť doma. Umelkyňa s ohnivou hrivou Vica Kerekes by bola najradšej, keby všetky národnosti žili pokope a všetci si boli rovní.

„Zdá sa mi, že svoj domov večne hľadám. Môže to súvisieť s tým, že som sa síce narodila na Slovensku, ale vyrastala som v meste so silnou maďarskou menšinou a sama som sa vždy považovala za Maďarku. Preto sa necítim úplne doma ani na Slovensku, ani v Maďarsku,“ rozpovedala sa Vica pre český portál Aktuálně.cz.

Umelkyňa tvrdí, že to vôbec nie je jednoduché, keď je človek celý život v behu a cestuje medzi viacerými krajinami. Vica dlhé roky pendluje medzi Slovenskom, Českom a Maďarskom, kde je pre svoj vzhľad a talent vyhľadávaná a obsadzovaná do veľkých filmových rol.