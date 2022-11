Monika sa vyjedla na extrémnu váhu, desivé slová lekára: Pri tomto by sa zosypala každá žena!

Je úspešná v práci, má milujúceho manžela, no aj napriek tomu nie je šťastná. Moniku Pajtinkovú, poslednú z účinkujúcich v tejto sérii Extrémnych premien, od úplného šťastia delí túžba po dieťati. Prekážkou k vytúženej rodine je jej nadváha a s ňou pridružené zdravotné problémy.

Monika má 132 kilogramov, no jej manžel Prosper má presne opačný problém. Je extrémne chudý. Váži totiž menej ako polovicu jej váhy. ,,On má opačný problém, on má 60 kilo,“ začína svoje rozprávanie Monika, ktorá sa so svojim milovaným mužom spoznala pred trinástimi rokmi na jednej oslave. ,,Milujem ju pre to, aká je,“ hovorí Prosper, ktorý tento fakt dokázal aj na ich svadbe. V tom čase Monika vážila cez 140 kilogramov a cez prah nepreniesol ženích nevestu, ako sme zvyknutí, ale nevesta ženícha.





Lenivosť ako zásadný problém

Ako obaja priznali, sú veľmi leniví. Svoj voľný čas zvyknú tráviť na posteli pred televíziou. Monika bola kedysi úspešná v športe, venovala sa vzpieraniu. Nadobro s nim skončila vo svojich pätnástich rokoch a odvtedy je pohybová aktivita u mladej Bratislavčanky na bode mrazu. ,,Nemám nejaký dobrý vzťah k športu. Napríklad, čo je tiež paradox, kedysi som vzpierala vrcholovo aj súťažne,“ zaspomínala si.

Okrem obrovskej lenivosti je problémom v ich domácnosti tendencia prepĺňať chladničku. Monika sa obáva toho, že by nemala čo jesť a preto doma zhromažďuje enormné množstvá jedla. Jej najväčšou láskou sú pritom sladkosti. ,,Pohádame sa na tom vždy, lebo ona nakúpi, a potom vraví, choď a poukladaj to, čo už však nie vždy kam,“ prezradil Prosper.