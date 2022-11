Film o majstrovi slovenského herectva nakrútil jeho syn: Týmto si chce Martin Palúch podmaniť divákov

Diváci si Ivana Palúcha pamätajú ako predstaviteľa Adama Šangalu či princa Bajaju. Netradičný dokument o majstrovi slovenského herectva však ponúka viac. Príbeh o láske, priateľstve, zrade, vnútornej slobode, pravde a kinematografii nakrútil hercov syn Martin Palúch.

Odpočítavanie - posledný film Ivana Palúcha uvádza do kín od 24. novembra Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). "Nakrútiť tento film som sa rozhodol pred štyrmi rokmi, bolo to už po otcovej smrti, ale myšlienka, že to treba urobiť, stále vo mne driemala," povedal pre TASR Martin Palúch. Autor námetu, scenárista a režisér rozpráva životný príbeh Ivana Palúcha (1940 - 2015) predovšetkým prostredníctvom filmov a postáv, ktoré v nich stvárnil.

"Spravil som si veľké rešerše, napozeral som si, čo sa dalo, prechodil som rôzne filmové archívy, aj zvukových nahrávok. Film je spracovaný mozaikovitým spôsobom, je tam zakomponované veľké množstvo ukážok z hraných filmov, aj medzinárodných, ktoré slovenský divák asi nepozná," vysvetľuje režisér.

Film nie je koncipovaný ako klasický portrét. Životopisný príbeh spracoval režisér tak, že o ňom vypovedá sám herec prostredníctvom ukážok z hraných filmov. Navyše je dej vyrozprávaný v opačnom časovom slede, začína sa rokom 2015 a končí sa v roku 1960. "Páčilo sa mi zmeniť klasickú konvenciu, chcel som, aby divák v kine mladol a aby sa príčiny, kam to v živote dospelo, postupne vysvetľovali," poznamenal režisér.