Rozpad Desmodu rozpútal vojnu o názov kapely, niekdajší kamaráti skončili na súde: Takto to dopadlo!

Ešte v apríli minulého roka šokovala fanúšikov správa o rozpade legendárneho Desmodu, a to po dlhých 23 rokoch. Až štyria členovia kapely sa rozhodli odísť od speváka Mária Kulyho Kollára (51). A aj keď sa spočiatku zdalo, že rozdelenie prebehne v pokojnej atmosfére, opak bol pravdou a na scéne sa zrazu objavili dva Desmody.

Začala sa vojna o túto značku, ktorá za roky získala poriadnu silu. Ostré výmeny názorov nenechali na seba dlho čakať a napriek snahe dohodnúť sa mimo pojednávacej miestnosti napokon skončili rozdelení hudobníci na prvostupňovom súde v Banskej Bystrici. Ten rozhodol jasne. Desmod je Kuly!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V kapele sa vyskytli problémy, ktoré sa nepodarilo vyriešiť, a tak od Kulyho odišli Dušan Minka, Martin Cibulka, Rišo Synčák a Rasťo Toman. Vznikli tak dva Desmody. Desmod na čele s Kulym a druhá kapela, ktorá niesla názov Desmod a Robo Šimko. Začali sa poriadne trenice a hudobníci sa nie a nie dohodnúť, kto má právo používať tento názov. Ako sme sa dozvedeli, identický názov kapiel robil problém tak promotérom, ako aj fanúšikom.

Značka Desmod je pre obe strany veľmi dôležitá, a preto sa všetko skončilo na súde, a to z dôvodu, že sa nevedeli dohodnúť mimosúdne. Inštitúcia tak napokon rozhodla jasne. „Prvostupňový súd v Banskej Bystrici nám dal vo všetkom za pravdu a značku ponechal najdlhšie pôsobiacim členom v Desmode,“ povedal pre Nový Čas Kuly. On a Ján Škorec sú totiž najdlhšie pôsobiacimi členmi pôvodného Desmodu.

Odlišné pohľady

Kuly dodáva: „My sme sa chceli dohodnúť so Synčákom mimosúdne, no tam to stroskotalo, a tak sme boli nútení obrátiť sa na súd. Chceli sme, aby sa táto pre nás veľmi trápna situácia konečne vyriešila. O názov sa súdime len preto, lebo je nezmysel, aby boli 2 kapely s rovnakým názvom. Tvrdia to promotéri, majitelia klubov a podobne,“ uviedol Kuly, ktorý je z celej situácie znechutený.