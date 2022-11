Playmate Cifrová v poslednej fáze umelého oplodnenia: Takto zákrok prebiehal, teraz ostáva jediné

Plní si sen. Eva Cifrová (40) a jej priateľ Lukáš (40) sa rozhodli, že urobia všetko pre to, aby z nich boli rodičia.

Keď im osud nedoprial vysnívané bábätko prirodzenou cestou, povedali si, že mu trošku pomôžu. Po zdĺhavom procese napokon Eva podstúpila umelé oplodnenie. Plavovláska má teraz pred sebou dva týždne napätia a čakania, či sa jej napokon podarí otehotnieť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dostala sa do finále na ceste za vytúženým dieťaťom. Modelka Cifrová stále kdesi vo svojom vnútri verila, že raz zažije ten pocit, aké je to držať v náručí svoje vlastné dieťa. Aktuálne je od toho všetkého vzdialená na krok. Eva podstúpila stimuláciu vaječníkov, odber vajíčok, oplodnenie, vyšetrenie embryí a pred pár dňami embryotransfer (zavedenie embrya do maternice).

„V piatok som podstúpila kryoembryotransfer. Na zákrok som musela prísť s plným mechúrom, pretože to pomáha pri transfere. Ja som sa toho veľmi bála. Nič ma nebolelo, za čo som bola vďačná. Ja ani neviem, kedy sa to celé udialo. Všetko bolo rýchle. Jednu chvíľu mi embryológ ukazoval, ako vyzerá embryo na monitore, a vzápätí mi už ukazoval, ako vyzerá v maternici,“ prezradila Novému Času Cifrová, ktorá neskrývala dojatie.