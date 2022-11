Sklovskej manžel Juraj Lelkes: Chce vyzerať ako mladík, vek klame estetickými zákrokmi

Manžel speváčky Sisy Lelkes Sklovskej (57) Juraj Lelkes (71) je už síce na dôchodku, no stále by chcel vyzerať čo najviac zdravo a mlado.

V jeho veku to už síce nejde tak ľahko ako voľakedy, ale vie sa vynájsť. Juraj nepatrí k ľuďom, ktorí by sa báli ihiel, a tak si rád dopraje skrášľovacie procedúry.

Niekdajší vrcholový manažér Juraj Lelkes, ktorého pre jeho šarm mnohí právom prezývajú slovenský Alan Delon, si dáva na svojom vzhľade záležať. Po jeho boku je spevácka diva Sisa Sklovska, s ktorou im to doma klape ako švajčiarske hodinky. V ich prípade je vek ozaj len číslo, ale sú za tým aj šikovné ruky lekárky. Obaja sa nedávno vybrali k Alene Pallovej a dali sa opäť vylepšiť. Novému Času Lelkes prezradil: „Dávam si do čela pravidelne botox, lebo sa držím zásady, že človek nikdy nie je taký starý, aby sa nemohol udržať v kondícii a nemohol sa zlepšovať.“

Juraj sa o celú svoju telesnú schránku stará skutočne príkladne a botoxom do čela sa to nekončí. Nie na všetko však potrebuje pomoc druhých rúk. „Strihám sa sám, holím sa sám a dávam si pozor aj na telesné proporcie. Každý deň cvičím, predovšetkým cviky na brucho, aby som nemal pivné brucho,“ zasmial sa podnikateľ. K tomu všetkému si dáva veľký pozor aj na stravu a na to, aby v žiadnom prípade neprekročil hmotnosť 77 kíl.