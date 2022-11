Richterová už nemohla ďalej mlčať: Znamená toto koniec rodiny s Kollárom? Podnikla rázne kroky!

Nepokoje v háreme. Okolo Borisa Kollára (57) je veľmi rušno. Matka jeho dvoch synov Barbora Richterová (34) má totiž predsedu parlamentu poriadne v zuboch. Po tom, čo išla na bubon s problémami z ich nezvyčajnej rodičovskej domácnosti, sa do nej pustili jeho ostatné partnerky a deti a rozhodne ju nešetrili.

Kollárovi, zdá sa, sa začína rúcať prototyp ideálneho otca, ktorý má čas na všetky svoje deti. Dôkazom je práve matka Artura (11) a Aarona (5 mes.), ktorej už praskli nervy a povedala priamo, ako to v skutočnosti funguje. Dokonca sa odhodlala na vážny krok. Svojim deťom chce totiž odobrať jeho priezvisko a vyškrtnúť ho z ich životov. Podľa jej slov za všetkým má byť jeho nezáujem o vlastné ratolesti. Kollár sa však bráni a tvrdí, že sa o všetkých stará viac ako ukážkovo. O vážnych nezhodách, ktoré má Richterová s multioteckom Kollárom, otvorene porozprávala pre denník Nový Čas.



Ako dlho vo vás eskalovalo napätie zo situácie s Borisom Kollárom, keď ste sa napokon rozhodli otvorene zverejniť vaše pocity pred verejnosťou?

Dlhší čas, keďže synovi chýbal kontakt s otcom, a vyvrcholilo to v Dubaji, keď mu povedal, že ak nebude mať prácu v parlamente, príde za ním. Potom nás informoval, že má toho v práci veľa a nestihne to.



Čo vidíte ako najväčší problém v otcovstve pána Kollára a vo vašom vzťahu?

Z môjho pohľadu obmedzený kontakt s našimi deťmi.

Snažili ste sa túto situáciu najskôr riešiť osobne so samotným Kollárom, prípadne ste ho kontaktovali s tým, že by mohol častejšie vídať svoje deti? Ako na to reagoval?

Nespočetnekrát som ho kontaktovala, či nechce prísť, či niečo nepodnikneme, starší syn ho volal aj na oslavu narodenín, neprišiel, aj som mu písala, či by mu aspoň na pár sekúnd nezavolal a nezaprial. V poslednom čase vôbec nereagoval, alebo povedal, že sa nedá.



Vyjadrili ste sa, že nechcete, aby vaši dvaja synovia nosili Borisovo priezvisko. Podnikli ste už nejaké kroky v tejto veci? Oznámili ste to osobne aj ich otcovi?

Áno, poslala som mu už žiadosť na podpis.