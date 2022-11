Belohorcová zorganizovala párty roka: Nenechali si ju ujsť stovky hostí! Z hviezdy večera odpadnete

Na Kanárskych ostrovoch rozbehla zlatú baňu s nehnuteľnosťami! Zuzana Belohorcová (46) si už takmer rok nažíva spolu s deťmi Salmou (12) a Neviom (8) a s manželom Vlastom Hájekom (46) na španielskom Tenerife, kde začali vo veľkom podnikať.

Za rok sa stihli vypracovať na špičku a tento úspech sa rozhodli manželia osláviť naozaj vo veľkom štýle a na pozvaných rozhodne nešetrili. Na párty si súkromným letom dopravili okolo 300 hostí, ktorých bavila aj Helena Vondráčková (75).

Siahli hlboko do vrecka! Zuzana Belohorcová podniká s nehnuteľnosťami a ako sa zdá, o klientelu núdzu nemá. Takmer po 365 dňoch od otvorenia firmy Zuzana s manželom Vlastom zorganizovali žúr, na ktorom sa ukázali veľké hviezdy ako hudobník Felix Slováček, speváčky Natálie Grossová či Markéta Konvičková. Čerešničkou na torte bol však koncert Heleny Vondráčkovej, ktorá všetkým svojím výzorom a výkonom vyrazila dych. Známe osobnosti však, zdá sa, neprišli vystúpiť na Tenerife len za pekný úsmev. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slávica Vondráčková si dokáže za hodinu koncertu vypýtať aj viac ako desaťtisíc eur.

Manželský párik sa o svojich hostí kráľovsky postaral. Na párty totiž dorazilo viac ako 300 ľudí, ktorých prepravili lietadlom z Prahy, a rovnako im zabezpečili aj ubytovanie. Manželov tak tento špás ľahko mohol stáť desaťtisíce eur.

O zábavu bolo postarané a jedna z popredných reštaurácií na ostrove uplynulý víkend doslova praskala vo švíkoch - luxusné priestory, nechýbali vyberané jedlo a pitie, nadupaný program, skvelá hudba či spokojnosť na tvárach všetkých prítomných. Aj taká bola oslava Belohorcovej firmy. „Prvé výročie našej Tenerife real je za nami. Pre mnohých to bol nezabudnuteľný zážitok. Všetci sadli do lietadla a prišli na ostrov za nami. Je to neskutočné, čo sme zvládli za 10 mesiacov. Ďakujeme všetkým za podporu,“ povedala Zuzana.